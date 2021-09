„Willkommen, Stefan Kuntz“: U21-Coach geht in die Türkei

Designierter Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft: Stefan Kuntz.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt am Main. U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird neuer türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige soll als Nachfolger von Senol Günes die zuletzt enttäuschende Auswahl zur WM nach Katar führen - und zur EM in Deutschland?

Der deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz soll die türkische Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar führen. Der 58-Jährige wurde am Sonntag als neuer Hoffnungsträger der bei der EM und in der WM-Qualifikation enttäuschen