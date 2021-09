Vertragsunterzeichnung am Montag: Kuntz geht in die Türkei

Designierter Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft: Stefan Kuntz.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt am Main. U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige soll am Montag in Istanbul den Vertrag als Nachfolger von Senol Günes unterschreiben.

Der Wechsel von U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz zur türkischen Fußball-Nationalmannschaft ist perfekt. Der Vorstand des türkischen Verbands TFF habe sich mit Kuntz geeinigt, teilte der TFF am Sonntag mit.Die offizielle Vertragsunterzeichnun