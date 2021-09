Bayerns Spieler feiern nach der fulminanten Partie den Sieg gemeinsam mit den Fans.

Sven Hoppe/dpa

Frankfurt am Main. Der FC Bayern stürmt mit einem 7:0 an die Bundesliga-Tabellenspitze. Am Sonntag kann der VfL Wolfsburg kontern, auch Borussia Dortmund will oben dran bleiben.

Der FC Bayern München hat seinen Favoriten-Status im Titelrennen der Fußball-Bundesliga am fünften Spieltag eindrucksvoll untermauert. Mit 7:0 (4:0) fertigte der Rekordmeister Aufsteiger VfL Bochum ab und ist nach einem Remis zum Start unte