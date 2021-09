Leverkusens Torschütze Florian Wirtz (r) jubelt nach seinem Treffer.

Marius Becker/dpa

Leverkusen. Alle 34 Minuten war Florian Wirtz in dieser Saison an einem Tor von Bayer Leverkusen beteiligt. Dabei ist der Nationalspieler erst 18 Jahre alt. Doch er hat auch eine ganz besondere Motivation.

In seinem ersten Jahr als Profi spielte Florian Wirtz quasi immer vor leeren Rängen. Sein Debüt für Bayer Leverkusen in Bremen gab er in einem Geisterspiel.Sein erstes Tor gegen den FC Bayern schoss er in einem Geisterspiel. Sein Europacup-