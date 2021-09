Frankfurts Erik Durm (r) und Istanbuls Mesut Özil kämpfen um den Ball.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat nach seiner Pflichtspiel-Rückkehr in Deutschland nur eine knappe Botschaft an seine Fans gerichtet.

„Da war mehr möglich für uns, aber trotz allem ist es ein entscheidender Punkt“, schrieb der 32-Jährige nach dem 1:1 von Fenerbahce bei Eintracht Frankfurt in den Sozialen Medien. Özil hatte bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz in Deutschl