Flick gibt Kader für WM-Quali am 1. Oktober bekannt

Hansi Flick wird am 1. Oktober seinen Kader bekannt geben.

Christian Charisius/dpa

Frankfurt am Main. Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die kommenden beiden Spiele in der WM-Qualifikation am 1. Oktober bekanntgeben.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes spielt am 8. Oktober in Hamburg gegen Rumänien und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien (jeweils 20.45 Uhr/RTL). Mit 15 Punkten führt Deutschland die Qualifikationsgruppe J souverän vor Ar