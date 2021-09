Hoffte gegen Fenerbahce Istanbul auf einen gelungenen Abend: Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. So klangvolle Namen wie Fenerbahce und Özil wünschen sie sich bei Eintracht Frankfurt im Europapokal. Nach langer Corona-Tristesse soll gegen den Gast aus der Türkei mal wieder ein Festabend her.

Eine günstigere Saison als das coronabedingte Geisterspieljahr 2020/21 hätte es für Eintracht Frankfurt kaum geben können, um in Europa zu pausieren.Nun sind die Anhänger zurück in den Stadien und die Hessen zurück in der Europa League, wo