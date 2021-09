Borussia Dortmund setzte sich knapp bei Besiktas Istanbul durch.

Mustafa Alkac/dpa

Istanbul. Der Start in die Champions League ist Borussia Dortmund geglückt. Der Erfolg bei Besiktas Istanbul gerät nur am Ende kurz in Gefahr. Bellingham trifft erst selbst und bereitet den zweiten Treffer vor.

Am Ende eines lange Zeit souveränen Starts in die neue Champions-League-Saison gab es bei Borussia Dortmund doch noch das eine oder andere enttäuschte Gesicht.Beim 2:1 (2:0) beim türkischen Meister Besiktas Istanbul zeigte sich das Team von