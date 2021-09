Bayerns Marc Roca (l-r), Dayot Upamecano, Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller spielen sich bei der Erwärmung den Ball gegenseitig zu.

Matthias Balk/dpa

München. Der FC Bayern hat das Abschlusstraining für den Champions-League-Auftakt beim FC Barcelona mit den Offensivspielern Robert Lewandowski und Kingsley Coman bestritten.

Bei der Einheit, die am Montag vor der späteren Abreise nach Spanien noch in München stattfand, war Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry dagegen in der für Medien einsichtbaren Aufwärmphase nicht beim Team dabei. Der Flügelstürmer war am Sa