Jan-Niklas Beste musste sich mit Spitzenreiter Regensburg (r) mit einen Punkt gegen den 1. FC Nürnberg zufrieden geben.

Armin Weigel/dpa

Düsseldorf. Schalke, Bremen und der HSV waren als klare Favoriten in die Zweitliga-Saison gestartet. Doch alle kamen schlecht aus den Startlöchern. Am ersten Spieltag nach der Länderspiel-Pause gewann das Trio plötzlich. Und weitere Traditionsclubs auch.

Der Start war holprig, doch jetzt nehmen die Traditionsclubs in der so stark besetzten 2. Liga Fahrt auf. Der FC Schalke 04, Werder Bremen und der Hamburger SV feierten am 6. Spieltag allesamt Siege und pirschten sich an die begehrten Aufst