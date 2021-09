Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Bayerns Jamal Musiala (r) traf nach Einwechslung zum 2:0 und bereitete das 3:0 vor.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Die Bayern liefern in Leipzig den nächsten Beweis ihrer Stärke. Bei Borussia Dortmund läuft es zumindest in der Offensive. Ohne Glanz kommt indes Bundesliga-Tabellenführer Wolfsburg aus.

Für das große Spektakel waren am Bundesliga-Samstag mal wieder die Liga-Schwergewichte zuständig. Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gewann bei Julian Nagelsmanns Rückkehr nach Leipzig 4:1 bei Herausforderer RB.Noch wilder ging es in L