Stürmer Erling Haaland (M) war erneut der Dortmunder Matchwinner.

Rolf Vennenbernd/dpa

Frankfurt am Main. Der VfL Wolfsburg führt auch nach dem vierten Spieltag die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Für ein Tor-Festival sorgten Dortmund und Leverkusen.

Borussia Dortmund hat in einem Sieben-Tore-Spektakel einen weiteren Dämpfer in der Fußball-Bundesliga gerade noch vermieden.Dank eines Doppelpacks von Erling Haaland gewann der BVB am 45. Geburtstag von Trainer Marco Rose mit 4:3 (1:2) bei