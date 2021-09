Bremen feiert nächsten Sieg - Späte Tore in Karlsruhe

Absteiger Werder Bremen setzte sich souverän in Ingolstadt durch.

Armin Weigel/dpa

Düsseldorf. Bundesliga-Absteiger Bremen scheint in der 2. Liga angekommen zu sein. Nach dem Erfolg gegen Rostock folgte am Samstag gegen Ingolstadt der zweite Sieg in Serie. Hannover 96 überraschte mit einem Heimerfolg.

Der SV Werder Bremen kommt in der 2. Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt und steht vorübergehend schon auf Tabellenplatz drei.Mit 3:0 (2:0) beim FC Ingolstadt feierte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang am sechsten Spieltag den zw