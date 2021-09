Für Bundestrainer Hansi Flick bedeutet Platz eins in der WM-Qualifikation nicht automatisch Sorglosigkeit.

Christian Charisius/dpa

Reykjavík. Hansi Flick hat Wort gehalten. Mit drei Siegen bringt er die Nationalmannschaft schnell wieder auf Kurs. Dieses Erfolgsprinzip erinnert an seinen später von Titeln gekrönten Start in München.

Erst noch eine schnelle Stärkung im Teamhotel in Reykjavik, dann ging es um kurz vor Mitternacht zurück per Charterjet in die Heimat.Auf Hansi Flicks Neun-Punkte-Starter warten mit dem FC Bayern München, dem FC Chelsea oder bei Paris Saint-