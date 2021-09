Foda: „Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben“

David Alaba (l) und Trainer Franco Foda stehen nach dem verlorenen Spiel auf dem Platz.

Herbert Neubauer/APA/dpa

Wien. Österreichs in der Kritik stehender Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat sich zu seiner Zukunft als Coach der ÖFB-Auswahl geäußert.

„Wir wissen alle, wie der Fußball funktioniert, wir kennen zudem die extremen Stimmungsschwankungen in beide Richtungen“, sagte er in einem Interview des „Kicker“. „Aber intern weiß jeder, wie wir arbeiten im Trainerteam. Jeder weiß, was wi