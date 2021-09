Marco Reus konnte nicht am Abschlusstraining teilnehmen.

Tom Weller/dpa

Reykjavík. Vor dem Abflug zum WM-Qualifikationsspiel nach Island hat Bundestrainer Hansi Flick im Abschlusstraining auf Marco Reus verzichten müssen.

Der angeschlagene BVB-Kapitän dürfte am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Reykjavik somit wohl nicht zum Einsatz kommen können. Im Training der Fußball-Nationalmannschaft in Stuttgart wieder dabei waren Kai Havertz und Robin Gosens, die beim 6:0