„Scheißdreck“ und „Käse“: Als Völler in Island ausflippte

Legendäres Interview: Rudi Völler nach dem 0:0 der DFB-Elf gegen Island in Reykjavik.

Kay Nietfeld/dpa

Reykjavík. Mieses Wetter, mieses Spiel, miese Kritiken: Als die Fußball-Nationalelf zuletzt in Reykjavik spielt, geht erst nach dem 0:0 die Post ab. Teamchef Völler wird zum Wüterich - vertont sogar in einem Song.

Island, da war doch was? Genau. Es war fast auf den Tag genau vor 18 Jahren, als Teamchef Rudi Völler in Reykjavik nach einem tor- und trostlosen 0:0 der Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation explodierte und für die legendäre W