Will in Island seinen dritten Sieg als Bundestrainer einfahren: Hansi Flick.

Tom Weller/dpa

Frankfurt am Main. Für die Nationalmannschaft steht in dieser Woche das dritte WM-Qualifikationsspiel binnen kurzer Zeit an. Und danach wird auch schon wieder in der Bundesliga gespielt. Vor dem Sportgericht des DFB geht es um Rassismus-Vorwürfe.

In dieser Woche stehen weitere Spiele in der WM-Qualifikation an. Die DFB-Auswahl spielt auf Island. Am Wochenende geht es in der Fußball-Bundesliga mit einem Topspiel weiter, das den Namen verdient. Zuvor muss das DFB-Sportgericht einen he