Steht gegen Armenien in der Startelf: Marco Reus.

Tom Weller/dpa

Stuttgart. Hansi Flick verändert die Startformation der Fußball-Nationalmannschaft bei seinem Heim-Debüt in Stuttgart auf gleich sechs Positionen.

Im Vergleich zum 2:0 gegen Liechtenstein beginnen am Sonntagabend in der Mercedes-Benz-Arena gegen Armenien Kapitän Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann in der Abwehrreihe, Leon Goretzka im Mittelfeld sowie Serge Gnabry un