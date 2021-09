Wird sein erstes Spiel als Fußball-Bundestrainer absolvieren: Hansi Flick.

Tom Weller/dpa

St. Gallen. Auf geht's für Hansi Flick. Nach der Busreise in die Schweiz steht für den neuen Bundestrainer die Premiere gegen Liechtenstein an. Klar ist, dass er wie seine Vorgänger beim Debüt deutlich gewinnen will.

Die Ära von Joachim Löw ist Geschichte. Bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen gegen Liechtenstein steht Hansi Flick erstmals als Bundestrainer in der Pflicht.Mit einem klaren Sieg soll am Donnerstag (2