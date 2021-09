Cristiano Ronaldo (M.) traf in der WM-Qualifikation für Portugal gegen Irland in der Schlussphase doppelt.

Almancil. Stürmerstar Cristiano Ronaldo hat einen weiteren Rekord gebrochen und ist nun auch der torgefährlichste Fußball-Nationalspieler der Geschichte.

Der Portugiese traf in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar für sein Land beim 2:1 (0:1) gegen Irland in der Schlussphase doppelt. Mit 111 Länderspieltoren ließ der gerade erst zu Manchester United gewechselte Ronaldo d