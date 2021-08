Ruhe um Mbappé in den finalen Stunden - PSG gibt nicht nach

Traf beim Messi-Debüt für Paris Saint-Germain gegen Stade Reims doppelt: Kylian Mbappe.

Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Paris. Einigen sich Real Madrid und PSG noch in den allerletzten Stunden der Transferperiode? Es sieht nicht unbedingt danach aus. Medien berichten indes: Kylian Mbappé hat sich damit abgefunden zu bleiben.

Gary Lineker läuft beim Gedanken an eine komplette Saison mit Kylian Mbappé an der Seite von Neymar und Lionel Messi schon das Wasser im Munde zusammen.Eine „köstliche Aussicht für Fußball-Fans in der ganzen Welt“ sei es, befand er. Denn de