Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski bejubelt sein drittes Tor zum 5:0 gegen eine leidenschaftslos spielende Hertha aus Berlin.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Der FC Bayern steht schon fast wieder an der Bundesliga-Spitze. Dank Dreierpacker Robert Lewandowski gelingt ein 5:0 gegen den Letzten Hertha BSC. Am Sonntag steht zum Abschluss des Spieltags ein Top-Duell an.

Die Fußball-Bundesliga staunt schon wieder über Robert Lewandowski. Das Tor-Phänomen des FC Bayern ist auch in der neuen Saison auf Rekordjagd - und glänzt beim 5:0 gegen den punktlosen Tabellenletzten Hertha BSC mit einem Dreierpack. Auch