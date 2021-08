Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Kölns Anthony Modeste (2.v.l.) hat in zwei Saisonspielen bereits drei Scorer gesammelt.

Rolf Vennenbernd/dpa

Frankfurt am Main. Filip Kostic soll in Frankfurt angeblich seinen Abgang zu Lazio Rom forcieren. Abwanderungsgedanken hat Anthony Modeste nicht mehr. Der Torjäger fühlt sich wieder wohl in Köln.

Nach zwei torreichen Spieltagen stehen die Stürmer auch am Samstag wieder im Blickpunkt. Muss Hertha BSC dabei wieder einen Viererpack von Robert Lewandowski fürchten? Bei Eintracht Frankfurt könnte dagegen ein Schlüsselspieler gar nicht me