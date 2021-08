BVB will und muss wieder siegen - auch ohne Hummels

BVB-Trainer Marco Rose trifft mit seiner Mannschaft zum Auftakt des dritten Bundesliga-Spieltages auf den SC Freiburg.

Marius Becker/dpa

Dortmund. Ein Sieg muss her für den BVB. Das 1:2 in Freiburg drückt nachhaltig aufs Gemüt. Der neue Dortmunder Coach Marco Rose begegnete dem vor dem Spiel gegen Hoffenheim mit Ironie.

Borussia Dortmund steht schon am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Druck. Am Freitagabend zum Beginn des Spieltages (20.30 Uhr/DAZN) gegen 1899 Hoffenheim sollte nach dem 1:2 beim SC Freiburg zuletzt wieder ein Sieg her. „Wenn w