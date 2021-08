Union will Einzug in Europacup-Gruppenphase perfekt machen

Im Stadion von Stadtrivale Hertha BSC will Union Berlin die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League perfekt machen.

Matthias Koch/dpa

Berlin. Mit dem überraschenden siebten Platz in der Bundesliga hat sich Union Berlin für die Conference League qualifiziert. Der letzte Schritt soll im extra umdekorierten Olympiastadion gelingen.

Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Nach dem 4:0 beim finnischen Pokalsieger Kuopio PS will der 1. FC Union die Teilnahme an der Gruppenphase in der neuen Conference League im Playoff-Rückspiel klar machen.Trainer Urs Fischer erwart