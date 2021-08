Bundesliga: Dortmund verliert in Freiburg, Bochum feiert

Der SC Freiburg setzte sich etwas überraschend gegen Borussia Dortmund durch.

Philipp von Ditfurth/dpa

Frankfurt am Main. Borussia Dortmund verliert auch in der Bundesliga. Die Fans des VfL Bochum feiern das gelungene Heim-Comeback. In zwei Stadien gibt es keinen Sieger. Wolfsburg gelingt ein später Treffer.

Pokalsieger Borussia Dortmund hat vier Tage nach der Pleite im Supercup gegen den FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga enttäuscht. Der BVB verlor mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Aufsteiger VfL Bochum feierte beim Heim-Comeback hingegen