Kai Havertz vom FC Chelsea hofft für sich und seinen Auswahlkollegen Timo Werner beim FC Chelsea auf eine einfachere zweite Saison in England.

Adam Davy/PA Wire/dpa

London. Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hofft für sich und seinen Auswahlkollegen Timo Werner beim FC Chelsea auf eine einfachere zweite Saison in England.

„Der Start für uns beide war nicht so richtig gut.“„Inzwischen fühlen wir uns total wohl, wir haben uns an den Fußball, die Lebensweise, die Menschen gewöhnt“, sagte Havertz in einem Interview der „Bild“-Zeitung.Allein die Rückkehr der Fan