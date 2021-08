Tausende Corona-Infektionen bei EM-Finalrunde in London

Beim EM-Finale im Wembley-Stadion waren 60.000 Zuschauer zugelassen.

Christian Charisius/dpa

London. Bei der Finalrunde der Fußball-EM in London mit Zehntausenden Zuschauern und etlichen Fans rund um das Wembley-Stadion haben sich mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das geht aus den Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health England zu den beiden England-Spielen im Halbfinale und Finale am 7. und 11. Juli hervor, die diese am Freitag veröffentlichte. 2295 der Anwesenden in und um das Stadion sollen de