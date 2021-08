Mit Fußball will er den Afghanen Hoffnung schenken: Hassan Amin, afghanischer Nationalspieler (hier im Trikot des SV Meppen).

imago images/Werner Scholz

Darmstadt. Die kritische Lage in Afghanistan wirkt sich auch auf die dortige Fußball-Nationalmannschaft aus. Nationalspieler Hassan Amin will den Bürgern über den Sport Hoffnung und Ablenkung bieten, doch derzeit ist die Zukunft der Mannschaft ungewiss.

Wenn in den vergangenen Tagen der Fernseher lief, herrschte in Hassan Amins Wohnzimmer in Darmstadt Stille. Die dramatischen Entwicklungen in der afghanischen Hauptstadt Kabul, in der die Steinzeit-Islamisten der Taliban blitzartig die Mach