Sehnsucht nach mehr Konstanz: Rose will BVB-Manko beheben

Dortmund-Coach Marco Rose ist guter Dinge, seinen Profis ein großes Defizit austreiben zu können.

Marius Becker/dpa

Dortmund. Der BVB gilt seit Jahren gerade in Spielen gegen Außenseiter als anfällig. Dieses Manko will der neue Trainer Marco Rose dem Team austreiben. Die Partie in Freiburg könnte ein erster Gradmesser sein.

Weniger Leichtsinn, mehr Konstanz: Marco Rose will seinen Dortmunder Profis eine weitere Mentalitätsdebatte ersparen.Nach diversen Spielzeiten mit unerklärlichen Schwankungen und unnötigen Punktverlusten gerade gegen vermeintliche Außenseit