Bayern-Trainer Nagelsmann trifft am Sonntag mit seiner Mannschaft auf den 1. FC Köln.

Sven Hoppe/dpa

Frankfurt am Main. Der zweite Spieltag der Bundesliga steht auch wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. Sportlich wollen die zwei besten Teams der Vorsaison jeweils den ersten Sieg.

Vizemeister RB Leipzig steht bereits am zweiten Spieltag unter Druck, Titelverteidiger FC Bayern will den Schwung vom Sieg im Supercup nutzen. Begleitet wird der zweite Bundesliga-Spieltag wieder einmal vom Corona-Thema.DRUCK: So hatte sich