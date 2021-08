Kritik an großer Fan-Datenbank der Polizei Bayern

Die Polizei in Bayern pflegt eine Datenbank mit Personalien von Fußballfans und wird deswegen kritisiert.

Daniel Karmann/dpa

München. Die Polizei in Bayern pflegt eine bislang kaum bekannte Datenbank mit Personalien von Fußballfans und wird deswegen von Datenschützern und Fan-Vertretern kritisiert.

Niemand wisse genau, wie er oder sie in dieser Datei lande. Unklar sei auch, was mit den Daten passiere, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer in München. Zuerst hatte der „Kicker“ (Donnerstag) darüber berichtet.Deisenhofer u