Vor Beginn der Partie wird mit einer Schweigeminute der verstorbenen Fußballlegende Gerd Müller gedacht. Münchens Mittelfeldspieler Thomas Müller hält dabei ein Trikot mit dem Namen des berühmten Stürmers.

dpa/Bernd Thissen

Dortmund. Für eine Minute ist alles still. Vor dem Supercup FCB gegen BVB gedenken die Münchner der kürzlich gestorbenen Fußballikone Gerd Müller.

In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonnta