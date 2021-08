Weltklasse-Stürmer Erling Haaland geht auch in der Saison 2021/22 für den BVB auf Torejagd.

Arne Dedert/dpa

Dortmund. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Wechsel von Torjäger Erling Haaland kurz vor Ende der Transferperiode kategorisch ausgeschlossen.

„Er bleibt auf jeden Fall diese Saison. Was danach ist, wissen wir alle noch nicht“, sagte Zorc dem TV-Sender Sat.1 am Rande des Supercup-Spiels gegen den FC Bayern München.Haaland hatte am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfur