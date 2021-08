Damit sein Kontostand wächst, hat sich der FC Barcelona in ein tiefes Minus gestürzt: Lionel Messi.

imago images/Zuma Wire

Frankfurt. Es gibt Fußballer, denen ist das Geld egal – sie wollen einfach nur spielen. Für andere kann das Gehalt nicht groß genug sein. Kolumnist Udo Muras erklärt, wieso die Geldgier der Fußballer Auswirkungen auf uns alle haben kann – selbst auf die, die mit Fußball nichts zu tun haben.

In der Flut von Nachrufen auf den größten Torjäger aller Zeiten bin ich auf eine Zahl gestoßen, die hier aus aktuellem Anlass noch mal ans Tageslicht gezerrt werden soll. Gerd Müller hat in seiner ersten Saison bei Bayern München in de