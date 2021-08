Die Wechselfehler-Entscheidung des DFB: Nicht im Sinne des Sports

Einwechslung mit Folgen: Wolfsburgs Admir Mehmedi (links) in Münster.

imago/Kirchner

Osnabrück. Gerecht? Ungerecht? Bei der Beurteilung der Entscheidung des DFB-Sportgerichts gehen natürlich die Meinungen in Wolfsburg und Münster und in Fußball-Deutschland auseinander.

Irgendwie hat dieser Vorfall ja sogar Charme: In dem Fußball-Zirkus, in dem (fast) alles irgendwo und irgendwie schriftlich geregelt ist, passiert trotzdem so ein Wechselfehler. Warum? Weil dort auch nur Menschen arbeiten. Und die haben bei