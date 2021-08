Lionel Messi läuft vor dem Spiel gegen Straßburg über den Platz.

Paris. Die Begegnung gegen Racing Straßburg war für Paris Saint-Germain das erste Spiel seit der Verpflichtung von Lionel Messi. Beim Auftritt des Superstars war das Spiel dann auch nur Beiwerk.

Als Lionel Messi an diesem warmen Sommerabend um 20.13 Uhr in Jeans und weißem T-Shirt den Rasen des Pariser Prinzenparks betrat, erschütterte eine Urgewalt an Emotionen das neue Wohnzimmer des Superstars.Minutenlang sangen, brüllten, spran