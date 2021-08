Fußballspieler Lionel Messi winkt den Fans aus einem Fenster zu, nachdem er auf dem Pariser Flughafen Le Bourget gelandet ist.

dpa/Sameer Al-Doumy

Osnabrück/Paris. Lionel Messi ist in Paris gelandet. Dort wird er bei Paris Saint-Germain aller Voraussicht nach in der kommenden Saison spielen. Doch wie kam es zu dem Zwangsabschied vom FC Barcelona?

In einer Autokolonne verließ Lionel Messi mit seiner Familie das Anwesen in Castelldefels, aus dem Flieger nach Paris postete seine Ehefrau das Foto eines glücklichen Pärchens auf dem Weg in die Stadt der Liebe. Unter riesigem Rummel begann