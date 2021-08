Startet als Bundestrainer: Löw-Nachfolger Hansi Flick.

Frankfurt am Main. Hansi Flick macht schnell klar, was er von seinen Nationalspielern erwartet. Der Bundestrainer fordert eine „All-in-Mentalität“. Seinen ersten Kader will er am 26. August benennen - die Tür ist auf für „die Besten“.

Im lässig aufgeknöpften weißen Hemd ließ Hansi Flick keinen Zweifel an seiner Erwartungshaltung. Der neue Bundestrainer fordert von seinen Nationalspielern eine „All-in-Mentalität“, wie er während seiner Vorstellung auf der Baustelle des DF