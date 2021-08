Dank Andrej Kramaric (l) zitterte sich Hoffenheim bei Viktoria Köln in die zweite Runde.

Federico Gambarini/dpa

Frankfurt am Main. Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich mit viel Mühe und erst in der Verlängerung in die zweite Runde des DFB-Pokals gekämpft.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Montagabend beim Drittligisten FC Viktoria Köln mit 3:2 (1:1, 1:1) durch. Torjäger Andrej Kramaric sorgte in der 107. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Ohne Na