Messi-Ankunft in Paris erwartet - „Olé“: Vertrag bis 2024

Hatte bei seinem Abschied vom FC Barcelona den französischen Club Paris Saint-Germain als ein mögliches Ziel bezeichnet: Lionel Messi.

Joan Monfort/AP/dpa

Barcelona. Er soll im PSG-Flieger ankommen. Er soll den Medizincheck machen und unterschreiben. So ist laut Medien der Plan für Lionel Messi am Tag nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona.

Lionel Messi hat Paris und Umgebung schon vor seiner erwarteten Ankunft am heutigen Montag in Aufregung versetzt. Bereits am Sonntagabend warteten Hunderte Fans vor dem Flughafen Le Bourget, einem kleinen Airport nahe der französischen Haup