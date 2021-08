Flick stellt sich am Dienstag erstmals als Bundestrainer auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Andreas Gebert/Reuters-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Jetzt geht es richtig los. An diesem Wochenende startet die Bundesliga in die neue Saison - wie auch andere europäische Topligen. Begleitet wird der Saisonstart von der Corona-Debatte.

Olympia ist vorbei, nun ist der Fußball wieder die unangefochtene Nummer eins. Mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet am Freitag die neue Bundesliga-Saison. Die Frage ist, wie sich die Corona-Lage