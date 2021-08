Frankfurts Makoto Hasebe steht nach dem Tor zum 0:2 fassungslos auf dem Spielfeld.

Uwe Anspach/dpa

Frankfurt am Main. Insgesamt 15 Bundesligisten sind am Wochenende in der ersten Pokalrunde dabei - nach Fürth fliegt auch Eintracht Frankfurt überraschend raus. Wolfsburg droht trotz eines Sieges das Aus.

Eintracht Frankfurt hat mit seinem neuen Coach Oliver Glasner bereits zum Saisonstart im DFB-Pokal eine Riesen-Enttäuschung erlebt. Der hessische Fußball-Bundesligist blamierte sich beim Drittligisten Waldhof Mannheim und flog schon in der