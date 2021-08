Frankfurts Torwart Kevin Trapp (3.v.l.) kann die Führung des SV Waldhof Mannheim nicht verhindern.

Uwe Anspach/dpa

Frankfurt am Main. Insgesamt 15 Bundesligisten sind am Wochenende in der 1. Pokalrunde dabei - nach Fürth fliegt am Sonntag auch Eintracht Frankfurt überraschend raus. Zweitligist Schalke 04 macht es besser als Mitabsteiger Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt hat mit seinem neuen Coach Oliver Glasner bereits zum Saisonstart im DFB-Pokal eine Riesen-Enttäuschung erlebt. Der hessische Fußball-Bundesligist blamierte sich beim Drittligisten Waldhof Mannheim nach schwacher Vorstel