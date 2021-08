2G? 3G? Corona-Debatte in der Bundesliga

Der 1. FC Köln will nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion lassen.

Marius Becker/dpa

Frankfurt am Main. Der 1. FC Köln akzeptiert ab Ende August keine Corona-Tests mehr als Nachweis für den Stadionzutritt. Andere Vereine könnten folgen - wie auch die Kritik.

Eine emotionale Debatte über die Zugangsrechte von Ungeimpften in Fußballstadien und steigende Inzidenzen an den Spielorten: Die Fußball-Bundesliga wird das Dauerthema Corona vor dem Start in seine 59. Spielzeit nicht los.Sie wird sich auch