Antony (r) umarmt seinen Mannschaftskameraden Matheus Cunha, nachdem dieser den Führungstreffer erzielt hat.

Martin Mejia/AP/dpa

Yokohama. Die Entscheidung um den Olympiasieg fällt spät. In einem Spiel mit einer schwachen ersten Hälfte und ganz viel Spannung am Ende darf Brasilien in Yokohama jubeln.

Yokohama (dpa) - Ausgelassen hüpften Brasiliens Olympia-Fußballer über den Rasen und feierten den erneuten Gold-Triumph mit großen Landesflaggen über den Schultern. Dank Joker Malcom haben sich die Südamerikaner erneut zum Olympiasieger gek