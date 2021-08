Messis Ära beim FC Barcelona ist beendet, doch wohin wechselt der Superstar?

imago images/PA Images

Paris . Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Berichten zufolge wechselt er zu Paris Saint-Germain. Der spektakulärste Wechsel des Jahres soll kurz vor dem Vollzug stehen.

Noch macht sich Lionel Messi rar. Das bislang letzte Zeichen des sechsmaligen Weltfußballers an seine Millionen Fans in den Sozialen Medien ist ein Werbevideo. Empfohlener redaktioneller Inhalt An d