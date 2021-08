Schmales Programm beim Start in den DFB-Pokal

Zum Auftakt in den DFB-Pokal gibt es nur ein Rumpfprogramm mit zwei Spielen.

Arne Dedert/dpa

Berlin. Eigentlich sollten die Bayern zum Pokal-Auftakt die Zugnummer werden, doch wegen der Corona-Fälle beim Gegner Bremer SV findet die Partie erst am 25. August statt. So gibt es heute nur zwei Spiele beim Start in die erste Runde.

Die Sorgen mit dem Coronavirus sind auch beim Start in die neue Auflage des DFB-Pokals neben allen sportlichen Aspekten noch immer das große Thema. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München sollte heute beim Bremer SV eigentlich sein erstes Pfli