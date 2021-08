Die Ära Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet.

Eric Alonso/ZUMA Wire/dpa

Barcelona. Lionel Messi ist - streng genommen - weiter arbeitslos. Der 34 Jahre alte Argentinier soll vom Verbleib beim FC Barcelona ausgegangen sein, berichten spanische Medien. Plan B? Nicht bekannt.

Was nun, Lionel Messi? Die Erholung vom Familienurlaub in Florida und auf Ibiza - dahin. Selbst wenn Messi die Fußballwelt mehr oder weniger zu Füßen liegt, in einer Situation wie dieser befand sich der mittlerweile 34-Jährige noch nie.Nur